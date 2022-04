Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeuge beobachtet Verdächtige

Meckenheim (ots)

Am Mittwochmorgen (27.04.2022) brachen zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Stephansberg in Meckenheim ein.

Zur Tatzeit gegen 09:00 Uhr waren die Einbrecher von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie das Grundstück des Hauses in Richtung der Dechant-Kreiten-Straße verließen. Nach der Spurenlage am Tatort hatten sie zuvor die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume nach Diebesgut durchsucht. Was die Täter letztlich aus dem Haus entwendeten ist bislang noch unklar.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Etwa 30 - 40 Jahre alt, ca. 185 - 190 cm groß, stämmige Statur, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen, darüber eine blaue Daunenweste, dunkle Hose

Täter 2:

- Etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, dunkle Haare, dünnes, spitzes Kinn, schmächtige Statur, trug schwarze Kleidung

Mögliche weitere Zeugen, denen die Verdächtigen am Tattag aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell