POL-BN: Bonn-Nordstadt: Drogentest bei 33-jährigem Autofahrer positiv

Königswinter (ots) - Drei bislang unbekannte Männer versuchten am Dienstagmorgen (26.04.2022) gegen 08:20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kantering in Ittenbach einzubrechen. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit auf die Terrasse des Hauses, schoben einen Rollladen hoch und hebelten an der Terrassentüre. Dabei wurde eine ...

