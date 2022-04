Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf/Bonn-Castell: Schwerpunktkontrollen zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag (26.04.2022) führten Beamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 der Bonner Polizei Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. An den Kontrollstellen in Bornheim-Roisdorf auf der Roisdorfer Straße und unterhalb der BAB 565 auf der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell konnten insgesamt fünf Fahrzeugführende festgestellt werden, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Für die Betroffenen wurden Blutprobenentnahmen angeordnet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Bei drei weiteren angehaltenen Fahrzeugführenden wurde bei den Kontrollen festgestellt, dass sie nicht im Besitz der jeweils erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt, außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Wegen verbotener Handynutzung, Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund illegaler Veränderungen am Fahrzeug, Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und anderer Verstöße wurden drei weitere Anzeigen gefertigt und 26 Verwarngelder verhängt.

