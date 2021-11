Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Wittlich (ots)

Am Samstag, 13.11.2021 wurde in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe eines vor dem Kino in Wittlich geparkten VW Up eingeschlagen. Hinweise zu der Tat werden von der Polizei Wittlich erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell