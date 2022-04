Polizei Bonn

POL-BN: Cold-Case-Ermittlung erfolgreich - 34 Jahre nach Tötungsdelikt an 23-Jähriger ergeht Haftbefehl - Mordkommission nimmt 66-jährigen Tatverdächtigen in Detmold fest

Bonn (ots)

Presserklärung Staatsanwaltschaft Bonn - Polizei Bonn - LKA NRW

34 Jahre nach einem Tötungsdelikt in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) nahmen Fahnder der Bonner Mordkommission in den Morgenstunden des 26.04.2022 einen 66-jährigen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in Detmold fest. Die Bonner Staatsanwaltschaft hatte nach intensiven Ermittlungen und auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse beim zuständigen Siegburger Amtsgericht einen Haftbefehl beantragt. Der Beschuldigte steht in dem dringenden Verdacht, am 09.05.1987 in dem Anwesen eines Landhotels in Lohmar (Naafshäuschen), unmittelbar an der B 484, die damals 23-jährige Claudia Otto getötet zu haben.

Der Beschuldigte war bereits im Dezember 2017 im Zusammenhang mit dieser Tat festgenommen worden. Der Haftbefehl wurde nach erfolgter Prüfung jedoch wieder aufgehoben, da die Beweislage zunächst nicht ausreichte.

Die Ermittler der Mordkommission unter Leitung von KHK Dietmar Kaiser und das Landeskriminalamt NRW blieben jedoch in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann an dem Fall dran. Im Rahmen von "Cold-Case-Ermittlungen" konnten Fallanalytiker der BAO Cold Cases des Landeskriminalamtes NRW entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falles geben.

Die Ermittler kooperierten im Rahmen ihrer akribischen Arbeit auch eng mit Wissenschaftlern, die insbesondere die Möglichkeiten der Auswertung von molekulargenetischen Spuren stetig weiterentwickeln. Neueste Methoden verbessern beispielsweise die Sicherung, Analyse und Zuordnung feinster DNA-Spuren aus dem Tatort- und Opferbereich. Eine solche Zuordnung zu einer am Tatort handelnden Person bestätigte aktuell das kriminalwissenschaftliche und -technische Institut des LKA NRW.

Auf dieser Grundlage beantragte die Staatsanwaltschaft Bonn den Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes, dem der zuständige Richter am Siegburger Amtsgericht entsprach.

Teams der Mordkommission stellten den Beschuldigten in den frühen Morgenstunden des 26.04.2022 an seiner Wohnanschrift in Detmold und nahmen ihn fest.

Der Haftrichter des zuständigen Amtsgerichtes verkündete den Haftbefehl - der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

