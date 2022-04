POL-BN: 78-jährige Frau aus Bad Honnef vermisst - Polizei sucht nach Margret L.

Bonn (ots) - In Beuel wurde am Samstag (23.04.2022) ein 31-jähriger Mann festgenommen. Er hatte gegen 17:25 Uhr in einem Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße mehrere Bierdosen in seinen Rucksack gepackt, um diese zu entwenden. Dabei wurde er vom Personal des Marktes beobachtet. Nachdem er einen anderen Artikel bezahlt hatte, wurde er hinter dem Kassenbereich ...

mehr