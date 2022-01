Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer landet im Graben - 30-Jähriger hatte 3,85 Promille intus

Wolfsburg (ots)

Söllingen, OT Ingeleben, Ingostraße

13.01.2022, 18.00 Uhr

Am Donnerstagabend wurde gegen 18.00 Uhr der Polizei in Schöningen von einer Anruferin gemeldet, dass soeben ein VW Fox in der Ingostraße in Ingeleben in den Straßengraben gefahren sei. Der männliche Fahrzeugführer schien dabei unter Alkoholbeeinflussung zu stehen.

Die Polizei schickte umgehend eine Streifenbesatzung zum Unfallort.

Wenig später meldete sich die Anruferin erneut und teilte den Beamten mit, dass der Unfallfahrer sich wieder in sein Fahrzeug gesetzt und in Richtung Klein Dahlum davongefahren sei.

Die Polizei konnte letztendlich den VW Fox wenig später in Frellstedt feststellen und in der dortigen Elmstraße stoppen.

Dabei bestätigte sich der Eindruck der Anruferin, denn der 30 Jahre alte Fahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt zeigte mehr als deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 3,85 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei dem ursprünglichen Verkehrsunfall ist nach ersten Schätzungen kein Fremdschadenentstanden. Lediglich der Fox hatte ein paar Dellen davongetragen.

