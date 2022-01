Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte Vergewaltigung - Polizei ermittelt Tatverdächtigen 202200052591

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bahnhof

12.01.2022, 21.30 Uhr

Am Mittwochabend versuchte ein 49-jähriger Mann eine 17-Jährige im Bereich des Bahnhofs in Königslutter zu vergewaltigen. Die junge Frau wurde nicht verletzt.

Die 17-Jährige hielt sich am Mittwochabend am Bahnhof in Königslutter auf, um mit dem Zug nach Hause zu fahren. Während des Wartens wurde sie von dem 49-Jährigen verbal belästigt. Aus Angst verließ die junge Frau die Gleisanlagen und wollte im nahegelegen Imbiss Schutz suchen. Auf dem Weg erfasste der Mann plötzlich einen Arm und zog die 17-Jährige zu Boden. Die junge Frau schrie laut um Hilfe, wodurch Mitarbeiter des Imbisses aufmerksam wurden und nach draußen rannten. Der 49-Jährige flüchtete daraufhin zunächst unerkannt mit einem Fahrrad.

Durch intensive Ermittlungen der Polizei konnte der Tatverdächtige aus Königslutter am Donnerstagvormittag durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Deutsche am Freitag dem Haftrichter in Helmstedt vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell