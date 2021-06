Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mehrere Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021, gegen 17:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins "Zur Werre" in der Brunckstraße in Ludwigshafen am Rhein mehrere zerstochene Reifen festgestellt. Bisher unbekannte Täter hatten an insgesamt vier PKW und einem Anhänger, jeweils einen Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden von ca. 550 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

