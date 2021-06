Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Gestürzter Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021, um 09:45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Havering Allee und wollte über ein Parkplatzgelände in Richtung Denisstraße fahren. Hierbei blieb er an einem Poller hängen und fiel ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Bei dem Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine deutliche Alkoholisierung von 2,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun bezüglich einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

