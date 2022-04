Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 31-jähriger Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

In Beuel wurde am Samstag (23.04.2022) ein 31-jähriger Mann festgenommen. Er hatte gegen 17:25 Uhr in einem Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße mehrere Bierdosen in seinen Rucksack gepackt, um diese zu entwenden. Dabei wurde er vom Personal des Marktes beobachtet. Nachdem er einen anderen Artikel bezahlt hatte, wurde er hinter dem Kassenbereich gestellt.

Wie sich bei der folgenden Kontrolle durch inzwischen hinzugerufene Beamte der Polizeiwache Ramersdorf herausstellte, wurde der 31-Jährige wegen schweren Diebstahls mit Haftbefehl gesucht. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn ins Polizeipräsidium. Von dort wurde er am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Kriminalkommissariat 33 übernahm die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls.

