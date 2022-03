Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsbehinderungen durch Verkehrsunfall auf der B10

Am Samstag, 12.03.2022 befuhr eine 40jährige aus der Südpfalz gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit ihren 3 Kindern mit ihrem Pkw die B10 in Fahrtrichtung Landau. Zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Landau-Godramstein war die Fahrzeugführerin durch die Kinder kurz abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Sie konnte ihren Pkw nicht mehr zurück auf die Fahrbahn lenken und kippte schließlich auf die rechte Seite. Durch zahlreiche Ersthelfer an der Unfallörtlichkeit konnte die Mutter mit ihren Kindern nahezu unverletzt aus dem Kleinwagen geborgen werden. Für die Bergung des Pkw kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr über den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Pirmasens an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde.

