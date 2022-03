POL-PDLD: Flächenbrand

Germersheim (ots) - Am Vormittag des 11.03.2022 führten Polizisten der Polizeiinspektion Germersheim an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim eine "Schulwegüberwachung" durch. Bei geringem Fahrzeugverkehr wurde ein Verkehrsteilnehmer aufgrund des Verbotes der Durchfahrt verwarnt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war mit einer seit 10 Monaten abgelaufenen TÜV-Plakette unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld, sowie ein Punkt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

