Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrollen und Infostand zum Weltfahrradtag

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (03.06.2022) anlässlich des Weltfahrradtags Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und an einem Infostand am Erwin-Schoettle-Platz gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Baden-Württemberg und Stuttgart (ADFC) zu Sicherheitsthemen rund um das Fahrradfahren informiert. Die Beamten der Verkehrspolizei führten die Kontrollen zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr im Bereich der Neckarstraße, dem Schwabentunnel, der Geißeichstraße/Botnanger Brücke sowie an der Straße Am Wallgraben durch und ahndeten insgesamt 13 Ordnungswidrigkeiten sowie zwei Straftaten. Darunter waren sechs Verstöße wegen des Unterschreitens des Seitenabstands beim Überholen sowie sechs Verstöße hinsichtlich des verbotswidrigen Befahrens von Gehwegen durch Radfahrende. Der ADFC Baden-Württemberg ist seit 2021 Partner der Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR. Vor diesem Hintergrund und anlässlich des Weltfahrradtags haben Präventionsbeamte der Stuttgarter Polizei und Mitglieder des ADFC zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Erwin-Schoettle-Platz Passanten sowie Radfahrende zum Thema "Seitenabstand beim Überholen von Fahrrädern" angesprochen und aufgeklärt. Darüber hinaus informierten sie zu weiteren Themen rund um das Fahrradfahren, beispielsweise zum Diebstahlsschutz, zur technischen Ausrüstung, zur geeigneten Bekleidung und zum Tragen eines Fahrradhelmes. Weitere Informationen zum Thema Verkehrssicherheit rund ums Fahrrad finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell