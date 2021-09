Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Feuer in Küche

Am Montag rückte die Feuerwehr in Bolheim zu einem Brand aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 17.15 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Straße "In den Stegwiesen" aus. Ein 48-Jähriger war mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als in der Küche des Gebäudes an einem Grill ein Feuer ausbrach. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

