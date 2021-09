Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Schülerin

Trier (ots)

Am heutigen Montag, 13. September 2021 gegen 07:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Netto Filiale in der Hawstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15jährige Schülerin aus dem Kreis Trier-Saarburg leicht verletzt wurde. Demnach wollte die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens, vermutlich Marke Dacia Duster mit Trierer Kennzeichen, von der Saarstraße auf den Parkplatz auffahren. Dabei kam ihr eine Gruppe von mehreren Schülern entgegen. Beim Auffahren erfasste die Fahrerin die Schülerin mit ihrem rechten Außenspiegel und verhakte sich mit deren Rucksack. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Anschließend setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Die Polizeiinspektion Trier sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten PKW machen können. Ebenso wird an die Fahrerin des Kleinwagens appelliert, sich bei der Polizeiinspektion in Trier zu melden, Tel. 0651/97795210.

