Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Gewitterzelle über Kiel

Kiel (ots)

Um 15:57 Uhr zog eine durch den Deutschen Wetterdienst vorgewarnte Gewitterzelle über Kiel. Aus dieser Gewitterzelle ist eine kurze heftige Böe entstanden. Diese hat für die Feuerwehr ein unruhiger Nachmittag gesorgt.

Im Wittland fiel ein Baukran auf ein Gebäude, zum Glück entstand kein Personenschaden. Eingesetzt waren hier der Löschzug der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee. Weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr räumten den Hasseldieksdammer Weg vom umgestürzten Bäumen frei.

Die Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf hat gleich mehrere Einsatzstellen abgearbeitet. In der Olshausenstraße lagen drei Bäume auf der Fahrbahn, In der Alsenstraße flogen Dachziegel vom Dach, ebenfalls in der Paul-Fuß-Straße.

Die Nordwache der Berufsfeuerwehr rückte dann, zeitgleich mit allen anderen Einsätzen, zu einer Brandmeldeanlage aus. Auch hier war die Ursache die kräftige Windböe.

So schnell wie es kam beruhigte sich die gesamte Einsatzsituation nach etwa 45 Minuten.

