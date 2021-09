Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht flüchtigen VW Passat

Trierweiler-Sirzenich (ots)

Am Sonntag, 12.09.2021, ereignete sich gegen 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 51, in Höhe Trierweiler-Sirzenich, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein silberner Skoda befuhr die B 51 in Fahrtrichtung Bitburg auf der linken Spur. Ein in gleicher Fahrtrichtung auf der rechten Spur befindlicher VW Passat mit britschem Kennzeichen, setzte unvermittelt zum wenden an und kreuzte hierzu die linke Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda. Der Skoda wurde hierdurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der VW flüchtete nach dem Zusammenstoß vermutlich auf die BAB 64 in Fahrtrichtung Luxemburg.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795211 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

