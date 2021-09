Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter Zaun an KiTa

Thalfang (ots)

An der Kindertagesstätte in Thalfang kam es zu einer Beschädigung der Zaunanlage im Bereich des Wendehammers in der Poststraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen ein Zaunelement, was dadurch stark beschädigt wurde. Als Tatzeitraum kommt Montag, 30. August bis Mittwoch 1. September in Betracht. Hinweise zum Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell