Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Transporter verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 30-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag, 10. August 2021, bei einem Verkehrsunfall in Hassel verletzt worden. Mit einem Lieferwagen war ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener um 9.35 Uhr auf der Polsumer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Gustavstraße kollidierte sein Fahrzeug mit dem Roller des 30-Jährigen aus Gelsenkirchen. Der Kradfahrer wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Polsumer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell