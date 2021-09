Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall in Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 11.09.2021 gegen 14:00 Uhr in Tiefenstein, bog ein PKW-Fahrer vom Parkplatz der Weiherschleife in Fahrtrichtung Stadtteil Idar ab. Er übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem, wodurch er die gegenüberliegende Böschung hinunterrutschte. Alle drei Fahrzeuginsassen konnten unverletzt durch herbeieilende Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieben ebenfalls unverletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Kräften gemeinsam im Einsatz. Die Strecke zwischen Idar-Oberstein und Tiefenstein musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

