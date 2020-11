Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Achtung! Aktuell! Betrüger mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" rufen an! (siehe dazu insgesamte fünf Presseinformationen der Polizei Marburg-Biedenkopf in den letzten vier Wochen)

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Betrügern am Telefon. Seit heute Vormittag und wohl auch am gestrigen Sonntag, rufen angebliche Polizeibeamte an und schockieren die Angerufenen mit der Story, dass sie bald Opfer eines Einbruchs werden könnten. Die Kenntnisse resultieren aus der Festnahme eines Teils einer "Rumänenbande" und den bei ihnen sichergestellten Unterlagen.

Die Anrufe gingen heute vom Ostkreis des Landkreises bis in die Gemeinde Cölbe. Allein heute war es schon eine detutlich zweistellige Zahl von Anrufen. Bislang blieben die Täter erfolglos.

"Die Polizei ruft niemals an, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten hinzuweisen. Die Polizei kommt auch nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit dem Ziel es sicher aufzubewahren, abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon auch keine persönlichen Daten."

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

"Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

