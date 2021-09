Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Kontrolle verloren

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Reute.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr die 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftroller von Bad Schussenried in Richtung Biberach. In einer abschüssigen Linkskurve verlor die 17-Jährige die Kontrolle über ihr Zweirad und geriet auf den Grünstreifen. Sie kam nicht mehr auf die Fahrbahn zurück und stürzte. Auch ihre 17-Jährige Sozia fiel von dem Zweirad. Beide junge Frauen erlitten schwere Verletzungen bei dem Unfall und kamen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

