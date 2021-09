Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Nicht mehr fahrtüchtig

Am Sonntag kam auf der B312 ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn ab.

Kurz nach 7.15 Uhr fuhr der 27-Jährige mit seinem Kia von Edenbachen in Richtung Berkheim. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte an einer Böschung entlang. Neben der Fahrbahn kam das Auto dann zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er roch stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist der 27-Jährige los. Den Schaden an dem kaputten Kia schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

