Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte eine 48-Jährige am Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Vordere Kanalstraße, Einmündung Mörikestraße. Die 48-Jährige fuhr in der Vordere Kanalstraße. Mit ihrem Peugeot fuhr sie in den Kreuzungsbereich zu Mörikestraße ein. In der Mörikestraße fuhr ein 47-Jähriger mit seinem BMW und hatte Vorfahrt. Den übersah die 48-Jährige. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzte wurde niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 1749030

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell