Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stromverteilerkasen beschädigt - Unfälle - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Stromverteilerkasten beschädigt

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde ein Stromverteilerkasten am Spielplatz in der Großheppacher Straße aufgebrochen und hierdurch beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die genaue Tatzeit ist unbekannt, bemerkt wurden die Beschädigungen in der Nacht auf Donnerstag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Mit Anhänger kollidiert

Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 11 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen dem Teiler B14 / B29 und der Ausfahrt Fellbach-Süd bemerkte er einen wegen Grünstreifenarbeiten abgestellten Sicherungsanhänger zu spät und fuhr auf diesen auf. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der VW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr in der Winnender Straße einen geparkten Ford EcoSport und fuhr anschließend weiter. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verursacht wurde der Unfall vermutlich mit einem braunen Fahrzeug. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Alfdorf-Brech: Auto zerkratzt

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 14:20 Uhr wurde im Limesweg ein Mazda im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden am Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Montagabend und Mittwochabend wurde in der Polarstraße ein am Straßenrand geparkter Ford Fiesta von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Mit Pedelec gestürzt

Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz nach 14 Uhr die Schillerstraße. Er war dort kurz unaufmerksam und übersah eine Fußgängerin, weshalb er abbremsen und ausweichen musste. Er touchierte die Fußgängerin leicht und stürzte in der Folge. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer trug keinen Helm. Am Rad entstand geringer Sachschaden. Die Fußgängerin blieb unverletzt.

