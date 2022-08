Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand, Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Widerstand nach Alkoholfahrt

Kurz nach 00.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurden Polizei und Rettungskräften eine Person gemeldet, welche im Bereich der Landesstraße 1080 zwischen Dewangen und Rodamsdörfle auf dem Boden lag. Vor Ort stellten Beamte des Aalener Polizeireviers fest, dass der Mann mit einem Fahrrad unterwegs und mit über zwei Promille stark alkoholisiert war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Gegen die polizeiliche Maßnahme wehrte sich der Mann vehement und beleidigte auch die eingesetzten Beamten. Nachdem er dann noch auf seinen zwischenzeitlich im Krankenhaus eingetroffenen Vater einschlug, wurde der renitente Mann in Polizeigewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Bei den Widerstandshandlungen des 27-Jährigen erlitten drei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Den Mann erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Essingen: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Renault Clio die Verbindungsstraße zwischen Lauterburg und Essingen. Auf Höhe der Bahnhofstraße kam ihm in einer Kurve ein Fahrzeug entgegen, welches den Renault streifte. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr beschädigten Unbekannte einen VW, der in dieser Zeit in der Königsberger Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde eine Delle im Bereich hinter der Fahrertüre festgestellt. Offenbar wurde der Pkw in vergangener Zeit bereits öfters beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Feuerwehreinsatz

Mit 21 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Mittwochnachmittag zu einem vermeintlichen Brand aus. In einem Alten- und Pflegeheim im "Schönen Graben" hatte der Feuermelder angeschlagen. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 84 und 86 Jahre altes Ehepaar beim Kochen das Essen anbrennen ließ. Zu einem Feuer kam es nicht; die beiden Senioren blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr einen Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Vorstadt" abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 53-Jähriger seinen VW Polo am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Heuchlinger Straße anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

