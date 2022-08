Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei fahndete mit Hubschrauber nach flüchtiger Person in Fellbach - Fahrraddiebstahl - Unfall

Fellbach: Polizeihubschrauber war wegen flüchtiger Person im Einsatz

In der Nacht zum Mittwoch war von der Polizei zur Fahndung eines flüchtigen Tatverdächtigen ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gegen 23 Uhr war bei der Lutherkirche ein junger Mann aufgefallen, der eine Tasche bei sich führte die auffällig nach Marihuana gerochen habe. Als der Tatverdächtige von einem Zeugen darauf angesprochen worden war, fuhr der Tatverdächtig mit einem E-Scooter davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte von der Hubschrauberbesatzung das gesuchte Fahrzeug in Verlängerung der Pfarrstraße festgestellt werden. Unweit davon lag auf dem Boden verpacktes Marihuana. Das Päckchen, ca. 200 Gramm schwer, wurde von der Polizei sichergestellt. Der Fahrzeugbesitzer wurde später unweit seines Zuhauses zu Fuß gehend im Zuge der weiteren Fahndung vorläufig festgenommen. Zudem wurde gegen den Fahrer des E-Scooters ein Verfahren eingeleitet, weil sich konkrete Anhaltspunkte ergaben, dass er unter Drogeneinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Remshalden-Geradstetten: Fahrrad am Bahnhof entwendet

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 20:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe ein Fahrrad, das am Fahrradabstellplatz beim Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grünes Damenfahrrad vom Hersteller Winora mit grauen Schriftzügen im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr an der Kreuzung Steinbeisstraße / Paul-Strähle-Straße die Vorfahrt eines 52-jährigen Opel-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 54-jährige Beifahrerin im Opel erlitten leichte Verletzungen, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

