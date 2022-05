POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots) - Bad Bentheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet von Bad Bentheim zu zahlreichen Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien und dem Anbringen des Z-Symbols. Dieses Symbol steht in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine für die Unterstützung Russlands und kann in der Bewertung als Billigung des Kriegsgeschehens im Sinne des Strafgesetzbuch strafbar sein. An mehreren ...

mehr