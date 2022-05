Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Cafe

Papenburg (ots)

In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai sind unbekannte Täter in ein Cafe in Papenburg, Am Stadtpark eingebrochen. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Die Täter entwendeten zwei Bestellterminals. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

