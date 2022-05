POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sustrum (ots) - Am 6. Mai wurde gegen 21.00 Uhr vor der Ortschaft Sustrum in der Dorfstraße ein totes Reh auf einem Feld nahe der Straße aufgefunden. Das Reh wies ein Einschussloch auf, welches nachweislich nicht von einem der Jagdberechtigten stammt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933/924570. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 130 E-Mail: ...

