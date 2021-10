Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Auffahrunfall

Lauterbach (P) Am 23. Oktober gegen 11:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler Chrysler A 160 die Kreisstraße von Frischborn herkommend in Richtung Sickendorf. Unmittelbar nach dem Ortsausgang von Frischborn, wurde der 43-jährige durch die Sonne geblendet, wodurch er den vor ihm fahrenden Traktor der Marke Deutz und dessen, mit Holz beladenen, Anhänger nicht rechtzeitig erkannt und prallte gegen den Anhänger. Bei dem Unfall blieben der 43-jährige Pkw-Fahrer und auch der 71-jährige Traktorfahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4.200 EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach (P) Am 24. Oktober gegen 12:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter der Marke Iveco die Vogelsbergstraße und wollte in den Kreisverkehr am Bürgermeister-Willi-Fiedler-Platz einfahren. Dabei übersah er eine 60-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich mit ihrem Smart bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

gefertigt: Geiß, VA (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell