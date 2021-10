Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Sonntag (24.10.), gegen 19:40 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines VW Touran die Petersberger Straße in Richtung Fulda auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 109 wollte er plötzlich drehen, um die Petersberger Straße in die entgegensetzte Richtung zu befahren. Hierbei übersah er den BMW eines 23-Jährigen, der neben ihm auf dem linken Streifen ebenfalls in Richtung Fulda unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW Touran leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallflucht

Bebra - Am Samstag (23.10.), um 22 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 27 zwischen Bebra/Süd und Sontra. Ein 19-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Pkw die B 27 von Bebra/Süd kommend in Richtung Sontra. Hinter seinem Fahrzeug befand sich ein weiterer Pkw Kombi. Zu Beginn der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Sontra überholte der hintere Pkw und scherte ganz knapp vor dem Rotenburger wieder ein. Der junge Mann musste eine Gefahrenbremsung machen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 4.000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg

(PB)

