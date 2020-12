Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 70jähriger in der Leine ertrunken

HildesheimHildesheim (ots)

Gronau(js)Am Samstagabend het ein 70jähriger Bewohner sein Altenheim in Gronau mit seinem Rollator verlassen. Das Personal hat sofort, nachdem sein Verschwinden festgestellt wurde, die Polizei verständigt. Im Rahmen der darauf folgenden Suchmaßnahmen konnte am Leineufer in Höhe des Lachszentrums der Rollator des 70jährigen aufgefunden werden. Bei einer weiteren Suche im Nahbereich konnte dann leider nur noch der Leichnahm des 70jährigen in der Leine aufgefunden werden. Dieser wurde durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Gronau geborgen. ES wird derzeit davon ausgegangen, dass der 70jährige in die Leine gestürzt ist.

