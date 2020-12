Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfällen in Wesseln und Wöllersheim

HildesheimHildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (Ste) - Am 05.12.2020 , um 13:23 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Büntestraße (B243) Ecke Am Lammeufer in 31162 Bad Salzdetfurth OT Wesseln zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 60-Jähriger Seesener befuhr mit seinem Pkw Skoda die Umleitungsstrecke der gesperrten Autobahn A7. In Wesseln folgte er der B243 und bog nach links in Richtung Bockenem ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer, welcher auf der Straße Am Lammeufer in Richtung Hildesheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidieren der Pkw und der vorfahrtsberechtigte Radfahrer frontal. Durch den Sturz verletzte sich der 24-Jährige Bad Salzdetfurther leicht und wurde anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es auf der viel befahrenen Umleitungsstrecke kurzzeitig zu stockendem Verkehr.

Am 05.12.2020, um 15:25 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 314 zwischen den Ortschaften Groß Ilde und Wöllersheim in 31195 Lamspringe zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 18-Jähriger Fahrzeugführer sowie sein 20-Jähriger Beifahrer kamen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab. Der Pkw Volkswagen überschlug sich auf dem angrenzenden Acker drei Mal bis er rund 50 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen aus Einbeck konnten den Pkw eigenständig und leicht verletzt verlassen. Anschließend wurden sie in zwei Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. Der Pkw erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden.

