Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Am 6. Mai in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Schüttorf in der Graf-Egbert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter grauer Seat Leon auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter um den Schaden und verließ die Unfallstelle. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon (05922) 98 00 zu melden.

