POL-RTK: Einbruch in gewerbliches Objekt +++ Betrüger geben sich als "Europol"-Mitarbeiter aus +++ Grillhütte aufgebrochen +++ Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht +++ Umfangreiche Motorradkontrollen

1. Einbruch in gewerbliches Objekt, Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Samstag, 09.04.2022, 02:00 Uhr

(fh)Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Samstag in ein Firmengebäude im Röderweg in Taunusstein-Bleidenstadt eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge begab sich der Unbekannte gegen 02:00 Uhr zum Außenbereich des besagten Gebäudes und manipulierte an den dortigen Überwachungskameras. Im Anschluss versuchte er an verscheidenden Stellen gewaltsam in das Gebäude einzudringen und schaffte es letztlich ein Fenster zu öffnen. Durch diese Öffnung gelangte der Täter in die Firma, durchsucht mehrere Räume und flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Derzeit können noch keine Angaben zu einem möglichen Diebesgut gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Betrüger geben sich als "Europol"-Mitarbeiter aus, Idstein / Hünstetten, Freitag, 08.04.2022,

(fh)Am Freitagvormittag wurden mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Idstein und Hünstetten von Betrügern angerufen. Diesmal gaben sich die Täter den Angerufenen gegenüber als Mitarbeiter von "Europol" aus und tischten teils in englischer, teils in deutscher Sprache die Geschichte eines angeblichen Einbruches in der Nachbarschaft auf. In allen bekannt gewordenen Fällen wurde die Masche durchschaut und die Telefonate umgehend beendet. Die Täter zielen darauf ab, bei den Geschädigten ein Gefühl der Angst um ihr Hab und Gut hervorzurufen, um dann im Anschluss die Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Natürlich holt dann nicht die "richtige Polizei" die Wertsachen ab, sondern die dreisten Täter. Schützen Sie sich und Angehörige und machen Sie diese Maschen weiter publik! Weitere Hinweise und Verhaltenstipps finden Sie auf: www.polizei-beratung.de

3. Grillhütte aufgebrochen, Aarbergen, Hausen über Aar, Dörsdorfer Weg, Mittwoch, 06.04.2022, 13:00 Uhr bis Freitag, 08.04.2022, 12:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche haben Einbrecher eine Grillhütte im Dörsdorfer Weg in Hausen über Aar heimgesucht. Wie bei der Polizei am Freitag angezeigt wurde, waren Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag durch das Aufhebeln der beiden Abstellräume der Hütte an Werkzeug und Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro gelangt. Mit ihrer Beute gelang ihnen daraufhin unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht, Hünstetten, Beuerbacher See, Landesstraße 3277, Mittwoch, 06.04.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.04.2022, 08:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Anglervereins in Hünstetten eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich zum Gebäude des Vereinsheimes, welches unweit der L 3277 am Beuerbacher See gelegen ist und hebelten die Zugangstüre auf. Ob den Einbrechern ein Einstieg gelang, lässt sich derzeit noch nicht gesichert sagen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweis nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Umfangreiche Motorradkontrollen bei typischem Aprilwetter im Wisper- und Aartal, Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 10.04.2022,

Am Sonntag standen im Rheingau-Taunus-Kreis die ersten großangelegten Motorradkontrollen für dieses Kalenderjahr an. Wie in den vergangenen Jahren wird das Polizeipräsidium Westhessen auf den beliebten Motorradstrecken, insbesondere rund um den Feldberg sowie im Aar- und Wispertal, auch in dieser Saison eine Vielzahl gezielter Kontrollmaßnahmen sowie präventive Aktionen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Trotz der teils widrigen Wetterbedingungen, zog es am Sonntagnachmittag mehrere Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer auf die Strecken des Wisper- und Aartals. Die eingesetzten Kräfte des Polizeipräsidiums Westhessen hatten ihr Augenmerk innerhalb von zwei Kontrollstellen besonders auf unerlaubte Umbauten von Motoren oder Karosserien und das Feststellen und Ahnden von Geschwindigkeitsverstößen gelegt. Ziel der Maßnahmen ist die Reduzierung von Unfällen und Gefahrensituationen mit Zweiradbeteiligungen sowie die Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit. 108 Fahrzeuge, davon 90 Motorräder und 116 Personen wurden von den Kontrollteams bei typischem Aprilwetter mit Regen, Hagel und Sonnenschein genauer unter die Lupe genommen. Gleich drei Mal mussten die Polizistinnen und Polizisten ein Verfahren einleiten, weil Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten mit erfreulicherweise nur einem Geschwindigkeitsverstoß konnten verzeichnet werden. Insgesamt acht Mal stellten die Beamtinnen und Beamten technische Veränderungen fest, welche in sechs Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In einem Fall sorgte eine lärmemissionsfördernde Manipulation zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei einer Bikerin und einem Biker waren die Reifen der Motorräder so stark abgefahren, dass sie die Mindestprofiltiefe unterschritten. 14 Mal wurden entsprechende Mängelanzeigen ausgehändigt, welche eine Behebung der festgestellten Mängel und eine erneute Vorführung der Zweiräder bei z.B. der nächsten Polizeistation mit sich bringen. Der Großteil der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer fuhren ordnungsgemäß und ihre fahrbaren Untersätze befanden sich in einem guten Zustand.

6. Fahrzeug kommt nicht weiter und verursacht Unfall - Zeugen gesucht, Schlangenbad-Georgenborn, Lohberg, Freitag, 08.04.2022, 21:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend hat eine unbekannte Person in Schlangenbad-Georgenborn eine Verkehrsunfallflucht begangen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Verursacher oder die Verursacherin mit einem Pkw die Straße "Am Lohberg" in Richtung Georgsweg entlang. Da die Durchfahrt zum Georgsweg durch eine Kette gesperrt ist, setzte die Person ihr Fahrzeug mutmaßlich zurück und stieß dabei gegen den dortigen Begrenzungszaun eines Grundstückes. Ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin. Erste Hinweise deuten auf ein helles Fahrzeug hin.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

