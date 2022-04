PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrräder aus Wohnhaus entwendet +++ Fahrzeugaufbrecher geht leer aus +++ Nach Zusammenstoß geflüchtet +++ Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrräder aus Wohnhaus entwendet, Taunusstein-Wehen, Klingenthaler Straße, Mittwoch, 06.04.2022, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend stahlen Diebe zwei hochwertige Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus in Taunusstein-Wehen. Zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr gelang es den Unbekannten in einem unbeobachteten Moment in das Mehrfamilienhaus in der Klingenthaler Straße einzusteigen. Im Hausflur angekommen stahlen sie zwei dort abgestellte Fahrräder, ein Mountainbike und ein E-Bike im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro und traten sogleich die Flucht an.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fahrzeugaufbrecher geht leer aus, Taunusstein, B417 / Parkplatz der Kompostieranlage, Mittwoch, 06.04.2022, 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ging ein Fahrzeugaufbrecher in Taunusstein leer aus. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr suchte der bislang Unbekannte den Parkplatz einer Kompostieranlage unweit der Bundesstraße 417 auf und schlug die Scheibe eines dort geparkten Renault Clio ein. Daraufhin durchwühle die Person das Fahrzeug, gelangte jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht an Diebesgut. Im Anschluss gelang dem Täter oder der Täterin unbemerkt die Flucht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Idstein, Hertastraße / Oranienstraße, Donnerstag, 07.04.2022, 06:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen kam es in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sattelauflieger eines Lkw beschädigt wurde. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, bog ein unbekanntes Fahrzeug von der Hertastraße kommend in die Oranienstraße ein und touchierte dabei den abgestellten Sattelauflieger am linksseitigen Heck. Ohne den dabei entstandenen Sachschaden von ca. 3.500 Euro zu beachten, fuhr die unbekannte Person einfach davon.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Bei Gurt-Kontrollen eine Vielzahl von Handyverstößen festgestellt, Wiesbaden, Rheinufer, Wambach, Schwalbacher Straße, 06.04.2022, 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch hat der Zentrale Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis Verkehrskontrollen durchgeführt. Die erste Kontrollstelle richteten die Polizeikräfte zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr am Rheinufer in Wiesbaden an der Ecke "Am Parkfeld" ein und die zweite Kontrolle fand zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Schwalbacher Straße in Wambach statt. Aufgrund der aktuellen Roadpol-Aktionswoche "Seatbelt" waren die Zielrichtung der Kontrolle eigentlich Verstöße gegen die Gutpflicht. Bei dem Blick in die Fahrzeuge wurden allerdings häufig Fahrerinnen und Fahrer festgestellt, die während der Fahrt ihr Smartphone bedienten. Diese wurden natürlich auch angehalten und kontrolliert. Das führte dazu, dass in der Kontrollzeit lediglich vier Gurtverstöße, dafür aber 41 Handyverstöße festgestellt und geahndet wurden.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell