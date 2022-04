PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: LKW aufgebrochen +++ Unfallflucht - weißes Fahrzeug gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. LKW aufgebrochen, Hohenstein, Burg-Hohenstein, Burgstraße, Dienstag, 05.04.2022, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Dienstages, dem 05.04.2022 brachen Unbekannte in Hohenstein einen Lkw auf und gelangten so an Bargeld. Das besagte Gefährt stand während der Tat auf einem Parkplatz der Burg Hohenstein, als die Täter die Scheibe der Beifahrertür einschlugen und sich an einer Geldbörse aus dem Innenraum bedienten. Den Unbekannten gelang daraufhin mit ihrer Beute die Flucht.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Unfallflucht - weißes Fahrzeug gesucht, Geisenheim, Rosengartenstraße, Samstag, 02.04.2022, 06:00 Uhr bis Dienstag, 05.04.2022, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen ereignete sich in der Rosengartenstraße in Geisenheim eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum wurde ein schwarzer Ford C-Max von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete daraufhin. Spuren an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass es sich um ein weißes Verursacherfahrzeug handeln könnte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

