PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Brand von Abfalltonnen++Verkehrsunfallflucht++Missachtung der Vorfahrt++

Bad Schwalbach (ots)

Mülltonnenbrand

Tatort: 65510 Idstein, Auf der Au 4,

Tatzeit: Sonntag, 03.04.22, 04.45 Uhr

Ein Anwohner stellte in den Morgenstunden des 03.04.22 einen Mülltonnenbrand in der Straße Auf der Au in Idstein fest und alarmierte die Feuerwehr. Auf einem entsprechenden Stellplatz nahe eines Mehrfamilienhauses wurden insgesamt zwei gelbe Tonnen durch Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr Idstein löschte den Brand ab und verhinderte das Übergreifen auf weitere Behälter. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65232 Taunustein-Bleidenstadt, Hahner Weg 5,

Tatzeit: Samstag 02.04.22, 00.00-15.00 Uhr

Ein am Fahrbahnrand stehender schwarzer Audi A4 wurde im oben genannten Zeitraum durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es wurde die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von 10.000EUR. Der Verkehrsunfallfluchtsachbearbeiter der Polizei Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Schwalbach unter 06124/70780

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall,

Tatort: B42 Rüdesheim, Europadreieck,

Tatzeit: Samstag, 02.04.2022, 14:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Sachschadenshöhe von ca. 6.500 Euro kam es am Nachmittag des 02.04.2022 in Rüdesheim am Rhein. Ein 80-jähriger Geisenheimer befuhr die B42 mit seinem Mercedes aus Geisenheim kommend nach Rüdesheim und missachtete die baustellenbedingte Vorfahrtsregelung am Europadreieck, als er mit dem Ford einer 73-jährigen Rüdesheimerin zusammenstieß, die der Vorfahrtsstraße folgte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall augenscheinlich niemand verletzt. Die Polizei Rüdesheim nahm den Unfall auf und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

