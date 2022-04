PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brauner BMW X6 gestohlen +++ Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Brauner BMW X6 gestohlen,

Idstein, Eschenhahn, Panoramaweg, 31.03.2022, 22.00 Uhr bis 01.04.2022, 06.45 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Freitag in Eschenhahn einen im Panoramaweg abgestellten braunen BMW X6 im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen SWA-X 640 angebracht. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen,

Hünstetten, Kesselbach, Bundesstraße 417, 31.03.2022, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde auf einem Parkplatz an der B 417 bei Kesselbach ein Opel zum Ziel von Autoaufbrechern. Die Täter zerstörten zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr eine Seitenscheibe des Wagens und durchsuchten anschließend den Fahrzeuginnenraum. Beute machten die Täter jedoch offensichtlich nicht. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell