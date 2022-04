PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe schlagen auf Baustelle zu +++ Pkw auf Parkplatz aufgebrochen +++ KFZ-Kennzeichen gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe schlagen auf Baustelle zu, Waldems-Esch, Auf der Schur, Freitag, 01.04.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 04.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte von einem Baustellengelände in Waldems-Esch Werkzeug und Sanitärmaterial. Der oder die Täter suchten in den zurückliegenden Tagen die Straße "Auf der Schur" in Esch auf und betraten dort mehrere, sich im Rohbau befindliche, Reihenhäuser. Dabei gelangten die Diebe an Sanitärmaterial in Form von Rohren und Folien. Aus einer Baubude wurde darüber hinaus Werkzeug gestohlen. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Tausend Euro beziffert wird, traten die Unbekannten die Flucht an.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Pkw auf Parkplatz aufgebrochen, Taunusstein-Wehen, Waldparkplatz an der L 3470, Montag, 04.04.2022, 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag brach eine unbekannte Person auf einem Waldparkplatz nahe der L3470 bei Taunusstein-Wehen in ein Fahrzeug ein. Zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr schlug der Täter oder die Täterin die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite eines weißen Opel Astra ein und entnahm mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. KFZ-Kennzeichen gestohlen,

Oestrich-Winkel, Achim-von-Arnim-Straße, Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 04.04.2022, 07:20 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde in Oestrich-Winkel das hintere Kennzeichen eines Suzuki Alto gestohlen. Der Pkw stand im besagten Zeitraum am Fahrbahnrand der Achim-von-Arnim-Straße. Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen "RÜD-LL 116".

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell