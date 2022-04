POL-WES: Xanten - Unbekannte beschmierten ehemaliges Schulgebäude, Kindergarten und Turnhalle

Moers (ots) - Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr kam eine 86-jährige Moerserin vom Einkaufen nach Hause zurück. Im Flur des Mehrfamilienhauses an der Arnulfstraße traf sie auf eine ihr unbekannte Frau. Die Frau bot netterweise an, der Seniorin die Einkäufe in die Wohnung zu tragen, woraufhin diese das Angebot annahm. In der Wohnung verwickelte die Unbekannte die 86-Jährige und ihren 87-jährigen Ehemann in ein Gespräch. ...

mehr