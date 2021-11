Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsfehler

Tegau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 10:15 Uhr fuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Seat von Chursdorf in Richtung Tegau. Am Abzweig zur Landstraße 3002 wollte sie auf diese auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Nissan, welcher aus Richtung Auma kam. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Frontbereich. Beide Fahrzeuge wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

