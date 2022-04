POL-WES: Moers - Zwei Frauen bestehlen älteres Ehepaar

Wesel (ots) - Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr meldete ein Autofahrer eine brennende Anglerhütte ab der Lehmstraße in Ginderich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wegen der unklaren Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Verursacher des Brandes geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. Kontakt ...

