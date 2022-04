PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ zwei Brandstiftungen, Zeugen gesucht! +++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hünstetten +++ Körperverletzung in Idsteiner Gaststätte +++ Automatenaufbrecher in Wallrabenstein gestört +++

Bad Schwalbach (ots)

+++ Brand einer Grillhütte in Hünstetten-Wallrabenstein 10.04.2022 - 02:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer der Brand der Wallrabensteiner Grillhütte bemerkt. Die Feuerwehren aus Beuerbach und Wallrabenstein konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Die Grillhütte brannte kontrolliert nieder. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei aus Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Brandstiftung in Ranselberg, 09.04.2022, 16:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde durch Zeugen beobachtet, wie eine Person Stöcke und Laub sammelte und diese in der Nähe eines Kinderspielplatzes in Ranselberg entzündete. Die ortsansässige Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf Wohnhäuser übergreifen konnte. Durch Zeugenaussagen konnte im Anschluss ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden, unter der Telefonnummer 0611/345-0, in Verbindung zu setzen.

+++ Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf Kreisstraße 691, Freitag, 08.04.2022, 18:58 Uhr

Am Freitagabend fuhr eine 26-jährige Wiesbadenerin auf der K 691 von Idstein-Wörsdorf nach Hünstetten-Wallbach. In einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Anschließend schleuderte sie über die Gegenfahrbahn in eine Waldböschung und überschlug sich. Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch ihr 26-jähriger Beifahrer, wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein, unter der Telefonnummer 06126/9394-0, in Verbindung zu setzen.

+++ Körperverletzung in Gaststätte in der Fußgängerzone von Idstein, 10.04.2022, 01:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte in der Idsteiner Fußgängerzone zu einem Streit von zwei Männern. Der 31-jährige Geschädigte aus Selters wurde unerwartet von einem weiteren Mann, welcher gerade die Gaststätte betreten hatte, mit der Hand in das Gesicht geschlagen. Durch den Schlag wurde der Geschädigte verletzt. Der sogleich die Gaststätte verlassende Beschuldigte wurde durch eine Streife der Polizei Idstein noch im Nahbereich angetroffen und die Personalien festgestellt. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

+++ Zigarettenautomaten-Aufbrecher bei Tatausführung gestört, Wallrabenstein, 10.04.2022, 03:10 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch eine Anwohnerin Lärm und Funkenflug wahrgenommen. Beim Nachschauen wurden im Bereich des nahe gelegenen EDEKA-Marktes zwei Personen festgestellt, die augenscheinlich versuchten einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Da die Anwohnerin durch lautes Pfeifen auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die zwei Personen fluchtartig mit einem Fahrzeug in Richtung Sportplatz. Am Zigarettenautomaten wurden Aufbruchspuren festgestellt, der Automat war jedoch noch nicht geöffnet. Der Sachschaden wird auf ca. EUR 300,- geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein, unter der Telefonnummer 06126/9394-0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell