Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug gestreift

Mit seinem Lkw streifte ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr den in der Hofwiesenstraße abgestellten Audi eines 30-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Drei Verletzte bei Arbeitsunfall

Auf einem Firmengelände in der Ausägmühle wurden am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr drei Männer im Alter von 26, 38 und 42 Jahren durch ein kippendes Wandelement verletzt. Die Arbeiter waren mit dem Errichten einer größeren Halle aus Fertigelementen beschäftigt, als das tonnenschwere Betonelement umkippte. Dieses stürzte auf einen Container, wodurch die Wucht deutlich gebremst und vermutlich Schlimmeres verhindert wurde. Alle drei Männer, die ansprechbar waren, wurden vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Ursache des Unfalls aufgenommen.

Neresheim: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mit 24 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Neresheim am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr in ein Pflegeheim in die Straße "Am Ulrichsberg" aus. Von dort war ein Brandalarm ausgehend vom Küchenbereich gemeldet worden. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass eine Mitarbeiterin in der Küche eine Mahlzeit zubereitet hatte, welche in einem kurzen unbeobachteten Moment eingebrannt war. Zu einem Feuer kam es nicht; alle Bewohner blieben unverletzt.

Essingen: Hoher Schaden bei Wildunfall

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Essingen und Rauental erfasste ein 47-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr mit seinem Hyundai ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr am Montagmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker den weißen Fiat 500 einer 44-Jährigen, den diese auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Hussenhofen abgestellt hatte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 13.15 Uhr verursachte, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Hinteren Schmiedgasse abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 76-Jährige ihren BMW am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf dem Mutlanger Berg in Richtung Schwäbisch Gmünd anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf. Der Fahranfänger verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ebenfalls rund 4000 Euro Schaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr, als ein 25-Jähriger auf der Remsstraße mit seinem Ford Focus auf den verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 54-Jährigen auffuhr.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 3000 Euro Schaden

Kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag wendete ein 40-Jähriger seinen Lkw in der Güglingstraße. Hierbei übersah er einen aus Richtung Zimmern kommenden VW Passat und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 80 Jahre alte VW-Fahrer blieben unverletzt.

Lorch-Waldhausen: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Schwere Bruchverletzungen zog sich eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen zu, den ein 45-Jähriger verursacht hat. Gegen 6.40 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Lorcher Straße in Richtung Plüderhausen. Hier überholte er die Radlerin, wobei er zu wenig Sicherheitsabstand hielt und das Rad im Bereich des Lenkers streifte. Die 47-Jährige, die auf die Fahrbahn gestürzt war, wurde ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Die Frau trug vorbildlich zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm, der sie womöglich vor Kopfverletzungen bewahrte. Die Polizei weist darauf hin, dass seit einer Gesetzesnovellierung im Jahr 2020 Kraftfahrzeugführer beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern und Elektrokleinstfahrzeug Führenden innerorts mindestens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m Seitenabstand einzuhalten haben.

Westhausen: Brennender Mittelstreifen auf der Autobahn

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde den Rettungskräften der Brand eines Mittelstreifens auf der A 7 gemeldet. Zum Löschen des Feuers zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Waldhausen musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Westhausen war mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell