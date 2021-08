Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rolex entrissen - Die Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Freitag (27.08.), gegen 10:40 Uhr, parkte ein 72-jähriger Wuppertaler seinen Wagen an der Salzstraße, Nähe Gare du Neuss, und wurde beim Aussteigen von einer unbekannten Frau angesprochen. Er wollte sich auf die Unterhaltung allerdings nicht einlassen und stieg wieder in sein Auto ein. Die Unbekannte jedoch stellte sich zwischen PKW und geöffnete Fahrertür und entriss dem Senior die Armbanduhr. Mit ihrer Beute, einer Rolex, entfernte sie sich anschließend zügig in Richtung Weißenberger Weg. Der Wuppertaler rief die Polizei.

Die Frau soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare und trug roten Lippenstift. Bekleidet war sie mit einer Jeans und einem schwarzen Pulli.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die unbekannte Tatverdächtige geben können. Wer den Vorfall oder die Frau beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ob gegebenenfalls ein Zusammenhang mit anderen ähnlich gelagerten Diebstählen von hochwertigen Armbanduhren besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kripo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell