POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Während der Abwesenheit des Bewohners hebelten Einbrecher am Donnerstag (26.08.), in der Zeit von 06:30 bis 18:00 Uhr, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Berghäuschensweg in Neuss-Gnadental auf. Der oder die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Bargeld.

Am Donnerstag (26.08.), gegen 23:00 Uhr, wurden die Bewohner eines Reihenhauses an der Kurt-Schumacher-Straße in Dormagen-Delrath auf Geräusche an der Haustür aufmerksam. Über ihre Videoüberwachungsanlage konnten sie einen Einbrecher vor der Tür erkennen. Der Mann ließ plötzlich von seinem Vorhaben ab und fuhr mit einem weißen VW Caddy davon. Der Unbekannte ist 40 bis 55 Jahre alt und war mit einem rosafarbenen T-Shirt bekleidet. Im Bereich von Brust und Rücken befand sich eine blaue Aufschrift. Das Fahrzeug hatte möglicherweise die Städtekennung "BO" für Bochum, gefolgt von zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Den Hausbewohnern war in der vorangegangenen Woche ein dunkler Kombi aufgefallen. Die beiden Insassen sollen sich Häuser in der Umgebung angesehen haben. An dem Kombi sollen ebenfalls Kennzeichen mit der Städtekennung "BO" für Bochum oder "DO" für Dortmund angebracht gewesen sein.

In Korschenbroich-Pesch kam es am Mühlenweg zu einem Einbruch, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Unbekannte hatten am Mittwochnachmittag (25.08.), in der Zeit von 14:15 bis 15:45 Uhr, eine Tür eingetreten und anschließend das Einfamilienhaus durchsucht.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02131 300-0.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

