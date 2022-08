POL-AA: Fellbach - Suche nach flüchtiger Person mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots) - Aalen: Exhibitionist-Hinweise gesucht Gegen 1.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen betrat ein unbekannter Mann ein Grundstück in der Humboldtstraße, wo er zunächst an ein Fenster herantrat und in ein Zimmer schaute, in welchem sich eine 43-Jährige zusammen mit ihren drei Töchtern aufhielt. Der Mann entblößte anschließend sein Geschlechtsteil. Danach ...

mehr